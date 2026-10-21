Akyazı'da İnönü okullarının hayır kermesinden elde edilecek gelir eğitime aktarılacak - Son Dakika
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Akyazı'da İnönü okullarının hayır kermesinden elde edilecek gelir eğitime aktarılacak

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Akyazı\'da İnönü okullarının hayır kermesinden elde edilecek gelir eğitime aktarılacak
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İnönü ana, ilk ve ortaokulunun işbirliğiyle eğitime destek amacıyla hayır kermesi düzenlendi. Kermeste yöresel ve el emeği ürünler hayırseverlerle buluşturulurken, elde edilen gelirin tamamı öğrenciler ve okullar için kullanılacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğrenciler tarafından hayır kermesi gerçekleştirildi.

İnönü ana, ilk ve ortaokulu işbirliğiyle eğitime destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen kermeste, yöresel ve el emeği ürünleri hayırseverlerle buluşturuldu.

İnönü İlkokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu, gazetecilere, üç okulun işbirliğiyle okulların yararına hayır kermesi düzenlediklerini söyledi.

Kermesin eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini aktaran Çabukoğlu, "Eğitim kalitemizi daha çok artırabilmek amacıyla okul aile birliğimiz tarafından okullarımız yararına hayır kermesi düzenliyoruz. Okul aile birliği üyelerimiz ve velilerimiz birbirinden güzel ürünleri stantlarımıza koyarak vatandaşlarımızın damak tadına hitap ediyor." dedi.

Sınıf öğretmeni Faruk Kılıman da gösterilen ilgiden dolayı ilçe halkına, velilere ve öğrencilere teşekkür ederek, elde edilen gelirin tamamının eğitim kapsamında öğrenciler ve okullar için kullanılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akyazı'da İnönü okullarının hayır kermesinden elde edilecek gelir eğitime aktarılacak - Son Dakika
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