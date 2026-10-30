Jandarma, Sakarya Akyazı\'da kaçan uyuşturucu şüphelisini kovalayarak yakaladı

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs, Sakarya gişelerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayınca aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli jandarma ekiplerinin aracın önünü kesmesiyle yakalanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Sakarya'ya getirdiği belirlenen 1 şüpheli, Akyazı gişelerinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ters yöne girdi. Ters yönde kaçmaya çalışan şüpheli, trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeki araçlara çarpan zanlı tehlikeyi artırırken, trafik ışıklarında beklediği sırada aracından inen bir tır şoförü ise şüphelinin kullandığı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gişelerde başlayan kovalamaca, jandarma ekiplerinin bir süre sonra aracın önünü kesmesiyle son buldu. Gözaltına alınan şüphelinin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin trafikte dehşet saçtığı ve tır şoförünün ezilmekten son anda kurtulduğu anlar ise ekip araçlarının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, Adapazarı, Kocaali ve Otoyol Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında Adapazarı gişelerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsın üst araması yapıldı. Aramalarda 2 parça halinde 107 gram A-M maddesi, 4 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 4 adet uyuşturucu hap, 15 adet uyuşturucu sıvı dolu sprey şişe, uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüzlü çakmak ve sentetik kannabinoid ham maddesi emdirilmiş bez parçası ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Ferizli ilçesinde 2 şüphelinin ikametine yaptığı operasyonda da 2 kilo 329 gram kubar esrar, hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferizli'deki operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.