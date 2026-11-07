Sakarya Akyazı\'da toprak kaymasıyla kapanan yolda Akyazı Belediyesi çalışma başlattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yolunda Akyazı Belediyesi ekiplerince temizlik ve açma çalışmaları başlatıldı. Toprak kayması yaşanan bölge havadan görüntülendi.

Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy ile Güzlek Mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta, bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan büyük miktardaki toprak kütlesi yola sürüklenerek güzergahı tamamen ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Akyazı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola kayan toprağın kaldırılması ve güzergahın güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

"Önceliğimiz hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak"

Hasar tamamen ortadan kaldırılana kadar yolun ulaşıma kapalı kalacağını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ekiplerimiz bölgede çalışmalara başladı. Büyük bir toprak kütlesinin kayması nedeniyle yolumuz bir süre daha ulaşıma kapalı olacak. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Toprağın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyorum" dedi.