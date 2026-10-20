Sakarya Akyazı'da fabrikada patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da fabrikada patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü, 2 işçi yaralandı

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Sakarya Akyazı\'da fabrikada patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü, 2 işçi yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasının döküm bölümünde patlama meydana geldi ve yangın çıktı. İtfaiyenin 6 araç ve 18 personelle müdahale ettiği yangın söndürülürken patlamada yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Fabrikanın döküm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıktı, bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya itfaiyesinin 6 araç ve 18 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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