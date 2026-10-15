Sakarya Akyazı\'da sağanak sonrası yol çöktü, Şerefiye ile Yeniköy bağlantısı kesildi

İİKİ MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOLDA ÇÖKME

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış, Akyazı ilçesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede yoğun yağışların ardından Şerefiye Mahallesi ile Merkez Yeniköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi. Güzergah ulaşıma kapatılırken, iki mahalle arasındaki bağlantı kesildi. Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Serhat YILMAZ/ AKYAZI(Sakarya),