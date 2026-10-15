İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik\'in kızına uyuşturucu gözaltısı

Ankara'da yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızı Belen Gülnur Çevik gözaltına alındı.

"ESKİ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANININ KIZI DA GÖZALTINDA" İDDİASI

Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızı Belen Gülnur Çevik'in gözaltına alındığı iddia edildi.

Dinçer yaptığı paylaşımda "Çevik ile görüştüm 'Süreci takip ediyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

İLNUR ÇEVİK KİMDİR?

Tam adı Hakkı İlnur Çevik olan gazeteci, 27 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğrenimine İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı, daha sonra Türkiye'ye dönerek TED Ankara Kolejinde eğitim gördü.

Üniversite öğrenimini İngiltere'deki Warwick Üniversitesinde tamamladı. İşletme ve bilgisayar alanında eğitim aldıktan sonra gazeteciliğe yöneldi.

27 Haziran 1952 doğumlu İlnur Çevik, Warwick Üniversitesi İşletme ve Bilgisayar Bölümünden 1973 yılında mezun oldu.

İlnur Çevik'in gazetecilik kariyeri 1973 yılında Turkish Daily News gazetesinde başladı. 1984'te aynı gazetenin genel yayın müdürlüğünü üstlendi. Daha sonra The New Anatolian gazetesinin kuruluşunda yer aldı.

Meslek hayatı boyunca İndira Gandhi, Hüsnü Mübarek ve Muammer Kaddafi gibi isimlerle röportajlar gerçekleştirdi. Zaman gazetesinde köşe yazıları yazdı, Daily Sabah'ta dış politika değerlendirmeleri kaleme aldı. Televizyon programlarında da siyasi gelişmeleri yorumladı.

Çevik, 1 Şubat 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak göreve başladı. Atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dış politika ve güvenlik konularıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği de yaptı. Yaklaşık yedi yıl süren başdanışmanlık döneminin ardından eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak anılmaya başlandı.

İlnur Çevik, 1991-1993 yılları arasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in özel danışmanı olarak çalıştı. Bu süreçte yabancı devlet yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde görev aldı.

Necmettin Erbakan'a da danışmanlık yapan Çevik, gazetecilikle siyasi danışmanlığı farklı dönemlerde birlikte yürüttü.