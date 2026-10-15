İzmir Çeşme'de hayat kadını sırtından vurularak öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Çeşme'de hayat kadını sırtından vurularak öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çeşme\'de hayat kadını sırtından vurularak öldü, 2 şüpheli Urla\'da yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İddiaya göre İzmir Çeşme Alaçatı'da 28 yaşındaki hayat kadını, ilişki talebini kabul etmeyip daha fazla para istemesi üzerine çıkan tartışmada sırtından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, suç aleti tabancayla Urla Zeytinler'de yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendileriyle ilişkiye girmeyi reddeden ve daha fazla para istediği iddia edilen 28 yaşındaki hayat kadını, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, suç aleti silahla birlikte Urla'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İddiaya göre, eskortluk yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheliler Urla'da yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinler'de yakalanan zanlılar, adli işlemleri yürütülmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAlaçatıCinayetGüncelÇeşmeİzmirUrlaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de hayat kadını sırtından vurularak öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei