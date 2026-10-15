Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Semih Şentürk\'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ağır yenilgi sonrası spor yorumcusu Semih Şentürk, İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için'' dedi.

Spor yorumcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 kaybetmesinin ardından Asist Analiz'de değerlendirmelerde bulundu. 

''GALATASARAY MAÇI FİNAL OLUR''

Semih Şentürk, İsmail Kartal'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

6 gollü mağlubiyet sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız." sözlerini sarf etmişti. 

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynarFenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktıHerkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyorManşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettinFenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
UEFA Şampiyonlar LigiSemih Şentürkİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
20:27
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:40:07. #7.12#
SON DAKİKA: Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei