Terörist Mihraç Ural\'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Reyhanlı saldırısının sanığı, "Miraç Ural" olarak bilinen Ali Kıyali'nin Suriye'de yakalanmasının ardından gözaltı fotoğrafları yayımlandı. Fotoğrafta Ural'a tutuklu elbisesi giydirildiği görüldü, kaçmaya çalıştığı ülke ise açıklanmadı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı, "Miraç Ural" olarak bilinen Ali Kıyali'nin Suriye'de yakalanmasının ardından gözaltındaki fotoğrafı yayımlandı.
TUTUKLU ELBİSESİ GİYDİRİLDİ
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, Suriye sınırından yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına aldığı Ural'ın fotoğrafı Suriye Resmi Haber Ajansı SANA tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta terörist Ural'a tutuklu elbisesinin giydirildiği görüldü.
Terörist Ural'ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İşte o fotoğraflar:
Kaynak: AA
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