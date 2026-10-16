Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında derelerin taşmasıyla mahalle sular altında kaldı. Sular altında kalan bir mahallede yatsı namazı çıkışı camide mahsur kalan imam ve cemaatin imdadına mahalleli gençler yetişti. Gençler, temin ettikleri küçük kayıkla vatandaşları sel sularından geçirerek evlerine ulaştırdı.
Sakarya genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar Akyazı ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yağcılar Mahallesi'nden geçen Yağcılar Deresi'nin taşması sonucu mahalle adeta sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle sokak ve yollarda su seviyesi diz boyuna kadar yükseldi.
CAMİ İMAMI VE VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI
Yatsı namazını kılmak için mahalle camisine giden vatandaşlar ve cami imamı, ibadet sonrası dışarı çıktıklarında yolların nehre döndüğünü gördü. Diz boyunu aşan sel suları nedeniyle camiden çıkamayan ve evlerine gitmekte güçlük çeken vatandaşların yardımına mahalledeki gençler koştu.
CAMİ CEMAATİNİ KAYIKLA TAŞIDILAR
Mahalleli gençler, buldukları küçük bir kayıkla sel sularının ortasında kalan cami imamı ve cemaati tek tek bindirerek güvenli alanlara taşıdı. Bazı vatandaşlar evlerine ulaştırılırken, bazıları ise kayıkla mahalledeki çay ocağına götürüldü. Selin ortasında yaşanan ve cep telefonu kameralarınca da kaydedilen o anlar, taşkının boyutunu gözler önüne serdi.
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