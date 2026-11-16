Sakarya Akyazı'da zehirlenme davasında 2 gaz firması yetkilisine 5 yıl 5 ay hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Akyazı'da zehirlenme davasında 2 gaz firması yetkilisine 5 yıl 5 ay hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı\'da zehirlenme davasında 2 gaz firması yetkilisine 5 yıl 5 ay hapis verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Akyazı'da 18 Şubat 2023'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişinin ölümüyle ilgili davada mahkeme, doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y.'yi 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklara 2 yıl 8 ay 15 gün meslekten men cezası da verildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 3 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişinin ölümüne ilişkin davada doğal gaz firmasının yetkilileri F.B. ve K.Y. 5 yıl 5'er ay hapisle cezalandırıldı.

Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi'nde 18 Şubat 2023'te meydana gelen olayda, doğal gaz kombi borusunun yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazı Zengin ailesini zehirledi. Eve giren ekipler, Abdurrahman Zengin ile eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin'i ölü buldu. Ağır yaralı olarak kurtarılan oğulları Emirhan Zengin ise yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından, Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 8 Nisan 2026'da tamamlandı. İddianameyle doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Yargılama aşamasında ailenin avukatı Anıl Okan Şen, araç takip sistemi kayıtlarında gaz açımı için olay yerine gelen yetkililerin araçlarının kontağını kapatması ile yeniden çalıştırması arasında yalnızca 12 dakika bulunduğunu belirtti. Şen, bu sürenin gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması için yeterli olmadığını söyleyerek keşif yapılmasını istedi. Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine olay yerinde keşif gerçekleştirildi. Keşifte standart bir gaz açımı ve güvenlik kontrolü işleminin en az 25 dakika sürdüğü tespit edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. asli kusurlu bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

F.B. ve K.Y.'nin tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması 3 Kasım'da görüldü. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar F.B. ve K.Y.'nin taksirle ölüme neden olma suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıklara ayrıca 2 yıl 8 ay 15 gün meslekten men cezası verildi.

Kaynak: DHA
Zehirlenme3. SayfaMahkemeSakaryaAkyazıGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:35
Fon soruşturmasında yeni perde Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:44:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da zehirlenme davasında 2 gaz firması yetkilisine 5 yıl 5 ay hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android