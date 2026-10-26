Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Özkan, Sakarya'da 85 kiloda şampiyon oldu

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ersan Efe Özkan, Sakarya'da düzenlenen U-15 Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası'nda 85 kiloda şampiyon oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden Özkan, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Sporcunun antrenörü Mümin Dik, dereceye giren güreşçisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.