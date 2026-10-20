Sakarya Akyazı'da ASAŞ fabrikasında patlama sonrası yangında 1'i ağır 2 yaralandı

Sakarya Akyazı'da ASAŞ fabrikasında patlama sonrası yangında 1'i ağır 2 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya Akyazı'daki ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhanesinde patlama sonrası yangın çıktı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi dumandan etkilendi. Yangın 6 araç ve 18 personelle söndürüldü, inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.
Akyazı ilçesinde üretim yapan ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 18 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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