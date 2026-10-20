Sakarya Akyazı'da ASAŞ fabrikasında patlama sonrası yangında 1'i ağır 2 yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.

Akyazı ilçesinde üretim yapan ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 18 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.