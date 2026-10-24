Sakarya Akyazı'da kesiklerle ölü bulunan 2 yavru kedi için dernek suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da kesiklerle ölü bulunan 2 yavru kedi için dernek suç duyurusu yaptı

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Sakarya Akyazı\'da kesiklerle ölü bulunan 2 yavru kedi için dernek suç duyurusu yaptı
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Akyazı'da çöp konteyneri yanında vücutlarında kesikler bulunan 2 yavru kedi ölü bulundu. İlk incelemede bıçak yaralarıyla öldükleri belirlenirken, dernek başkanı suç duyurusu yapıldığını ve polisin kamera incelemesini sürdürdüğünü söyledi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2 yavru kedi vücutlarının çeşitli bölgelerinde kesikler olduğu halde çöp konteynerinin yanında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kedilerde kesici bir aletle yapılan kesikler tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında vücutlarında kesikler bulunan ölmüş halde 2 yavru kedi bulundu. Kedilerden birinin başında diğerinin ise patilerinde kesikler olduğu görüldü. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Betül Sakalısarı'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede kedilerin bıçak yaraları ile öldüğü tespit edildi.

Dernek Başkanı Betül Sakalısarı, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, gerekli adli süreci başlattıklarını ve polis ekiplerinin kamera incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA
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