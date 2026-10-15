Akyazı Belediyesi, sağanak sonrası Kepekli Köprüsü\'nün ulaşıma kapandığını duyurdu

Akyazı Belediyesi, sağanak sonrası Kepekli Köprüsü'nün ulaşıma kapandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.
KEPEKLİ KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istenerek, şöyle denildi:
"İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerimizin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."
İsa ÇİÇEK/ AKYAZI(Sakarya),
Kaynak: DHA
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