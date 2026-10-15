Akyazı Belediyesi, sağanak sonrası Kepekli Köprüsü'nün ulaşıma kapandığını duyurdu - Son Dakika
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Akyazı Belediyesi, sağanak sonrası Kepekli Köprüsü'nün ulaşıma kapandığını duyurdu

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Akyazı Belediyesi, sağanak sonrası Kepekli Köprüsü\'nün ulaşıma kapandığını duyurdu
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Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.

KEPEKLİ KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istenerek, şöyle denildi:

"İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerimizin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

İsa ÇİÇEK/ AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: DHA
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