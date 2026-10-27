Sakarya Akyazı'da patlamada yaralanan işçi öldü, uzaklaşma anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da patlamada yaralanan işçi öldü, uzaklaşma anı kameraya yansıdı

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Sakarya Akyazı\'da patlamada yaralanan işçi öldü, uzaklaşma anı kameraya yansıdı
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Sakarya Akyazı\'da patlamada yaralanan işçi öldü, uzaklaşma anı kameraya yansıdı
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Sakarya Akyazı'daki alüminyum fabrikasında 20 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 49 yaşındaki Recep Gezici dün hayatını kaybetti. Patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde iki işçinin bölgeden uzaklaşmasından saniyeler sonra alevlerin yükseldiği görüldü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasında 20 Ekim'de meydana gelen ve Recep Gezici'nin (49) hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki işçinin bölgeden uzaklaşmasından saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği anlaşıldı.

Olay, 20 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 18.26 sıralarında kaydedilen görüntülerde, çalışma yapan iki işçinin henüz belirlenemeyen bir nedenle panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü. İşçilerin uzaklaşmasından saniyeler sonra meydana gelen patlamayla birlikte fabrikada alevler yükseldiği görüldü.

Kaynak: DHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaSakaryaAkyazıGüncelSon Dakika

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