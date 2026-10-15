Akyazı\'da sel çalışmasına giden belediye greyderi otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Akyazı'da sel çalışmasına giden belediye greyderi otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akyazı'da D-140 kara yolunda sel ve taşkın çalışmasına giden belediyeye ait greyder ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi, inceleme başlatıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Şerefiye mevkisinde meydana geldi. Sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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