Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda çalışma başlattı

Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelanla kapanan Merkez Yeniköy-Güzlek yolunda belediye ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma yürütüyor. Başkan Bilal Soykan, hasar tamamen giderilene kadar yolun kapalı kalacağını belirterek alternatif güzergahların kullanılmasını istedi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.
Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.
Etkili olan yağışların ardından bölgede yamaçtan kopan büyük miktardaki toprak kütlesinin yolu ulaşıma kapadığı aktarılan açıklamada, belediye tarafından iş makineleriyle başlatılan çalışmalarda, yola sürüklenen toprağın kaldırılması için mesai harcandığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Soykan, toprak kaymasının meydana getirdiği hasarın tamamen ortadan kaldırılana kadar yolun ulaşıma kapalı olacağını kaydetti.
Önceliklerinin, vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Soykan, "Toprağın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.
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