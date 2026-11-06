Akyazı Belediyesi heyelanla kapanan Yeniköy-Güzlek yolunda çalışma başlattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Etkili olan yağışların ardından bölgede yamaçtan kopan büyük miktardaki toprak kütlesinin yolu ulaşıma kapadığı aktarılan açıklamada, belediye tarafından iş makineleriyle başlatılan çalışmalarda, yola sürüklenen toprağın kaldırılması için mesai harcandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Soykan, toprak kaymasının meydana getirdiği hasarın tamamen ortadan kaldırılana kadar yolun ulaşıma kapalı olacağını kaydetti.

Önceliklerinin, vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Soykan, "Toprağın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.