Rafet Temiz, Sakarya Akyazı'da traktörün römorkundan düşerek öldü - Son Dakika
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Rafet Temiz, Sakarya Akyazı'da traktörün römorkundan düşerek öldü

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Rafet Temiz, Sakarya Akyazı\'da traktörün römorkundan düşerek öldü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akşam saatlerinde traktörün römorkundan düşen Rafet Temiz (43), olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, D-140 kara yolu Durmuşlar sapağındaki olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde odun yüklü traktörün römorkundan düşen Rafet Temiz (43), olay yerinde öldü..

Olay, akşam saatlerinde D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi. Odun yüklü traktörün römorkuna binen Rafet Temiz, traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden traktör sürücüsü, aracı durdurarak Temiz'in yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rafet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Temiz'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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