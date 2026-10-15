Sakarya Akyazı Kepekli'de selde 2 köy evi sürüklendi, evdekiler iddiaya göre kurtuldu - Son Dakika
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Sakarya Akyazı Kepekli'de selde 2 köy evi sürüklendi, evdekiler iddiaya göre kurtuldu

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Sakarya Akyazı Kepekli\'de selde 2 köy evi sürüklendi, evdekiler iddiaya göre kurtuldu
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Sakarya Akyazı Kepekli'de sağanak sonrası dere yatağındaki su yükseldi, biri prefabrik biri ahşap 2 köy evi sulara kapılarak sürüklendi. İddiaya göre ev sakinleri son anda dışarı çıkarak kurtuldu; ahşap evin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde biri prefabrik, biri ahşap olmak üzere 2 köy evi sulara kapılarak sürüklendi. İddiaya göre evlerin içerisinde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahşap yapının sel sularında tekne gibi sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akyazı ilçesi Kepekli köyünde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dere yatağındaki su seviyesi yükseldi. Debisi artan suların kıyıyı aşındırması sonucu dere kenarında bulunan biri prefabrik, diğeri ahşap 2 köy evi temelinden koparak sel sularına kapıldı.

Saniyelerle yarışıp son anda çıktılar

Yıkılma tehlikesini fark eden ev sakinlerinin, iddiaya göre yapıların suya gömülmesinden hemen önce son anda dışarı çıkarak muhtemel bir faciadan kurtuldukları öğrenildi.

Evin sürüklenme anı kamerada

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, prefabrik yapının hemen yanındaki ahşap ve çatılı evin büyük bir gürültüyle yan yatarak sulara gömüldüğü, ardından çatı kısmının su yüzeyinde kalarak akıntıyla birlikte hızla gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Akyazı Kepekli'de selde 2 köy evi sürüklendi, evdekiler iddiaya göre kurtuldu - Son Dakika
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