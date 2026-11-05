Sakarya Akyazı\'da heyelan Yeniköy-Güzlek yolunu kapattı, ekipler sağanağı bekliyor

Sakarya Akyazı'da heyelan Yeniköy-Güzlek yolunu kapattı, ekipler sağanağı bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akyazı'da etkili olan sağanak, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini bağlayan yolda heyelana yol açtı. Yol ulaşıma kapatılırken alternatif güzergah kullanılması istendi, Akyazı Belediyesi ekipleri sağanak bitince yolda çalışacak.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı. Yol yeniden ulaşıma açılana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Akyazı Belediyesi ekiplerinin heyelan tehlikesinin sürmesi nedeniyle, sağanağın sona ermesinin ardından yolda çalışma yapacakları belirtildi.
Kaynak: DHA
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