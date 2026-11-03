Sakarya Akyazı\'da Yörükyeri Yaylası güz renklerine bürünüp dronla görüntülendi

Sakarya Akyazı'da Yörükyeri Yaylası güz renklerine bürünüp dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Yörükyeri Yaylası'nda ormanlık alanlar güz mevsiminde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Renk değişimiyle oluşan sonbahar manzarası dronla görüntülendi ve doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Yörükyeri Yaylası'ndaki ormanlık alanlar, güz mevsiminde sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.
Bölgedeki ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle oluşan sonbahar manzarası dronla görüntülendi???????.
Renk çeşitliliğinin yaşandığı ormanlık alanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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