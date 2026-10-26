Sakarya Akyazı\'da fabrika yangınında yaralanan işçi Kocaeli\'deki hastanede öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'da 20 Ekim'de bir alüminyum fabrikasında çıkan yangında yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören Recep Gezici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikasının döküm bölümünde patlama nedeniyle yangın çıkmış, yangında yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Vücudunda yanıklar oluşan Gezici, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.