Sakarya Akyazı\'da alüminyum fabrikasında patlamada yaralanan işçi 6 gün sonra öldü

Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasında patlamada yaralanan işçi 6 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde 20 Ekim'de meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası işçi, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada yaralanan 3 çocuk babası Recep Gezici, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 20 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümündeki patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: DHA
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