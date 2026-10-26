Sakarya Akyazı\'da alüminyum fabrikasında patlamada yaralanan işçi 6 gün sonra öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada yaralanan 3 çocuk babası Recep Gezici, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 20 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümündeki patlamada Recep Gezici ile birlikte 1 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan 3 çocuk babası Recep Gezici, doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.