Sakarya Akyazı\'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde bir sansarın davranışları çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Park halindeki bir aracın altına giren hayvan, acı sesler çıkararak kontrolsüz hareketler sergiledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAREKETLERİNİN NEDENİ BİRDEN FAZLA HASTALIK OLABİLİR

Görüntüleri inceleyen veteriner hekim Bekir Taşdemir, sansarda koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili sorunlar olabileceğini ifade etti.

Hayvanın sergilediği belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten Taşdemir, yalnızca görüntüler üzerinden kesin teşhis konulamayacağını vurguladı.

Kesin sonuca ulaşılabilmesi için laboratuvar incelemesi yapılması gerektiğini söyleyen Taşdemir, özellikle kuduz ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"ELLE MÜDAHALE KESİNLİKLE EDİLMEMELİ"

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Taşdemir, şüpheli davranışlar sergileyen yabani hayvanlara yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.

KESİN TEŞHİS İÇİN İNCELEME GEREKİYOR

Sansarın davranışlarının kuduz hastalığından kaynaklandığı henüz kesinleşmezken, uzman değerlendirmesinde farklı sağlık sorunlarının da benzer belirtilere yol açabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşların bu tür hayvanlara doğrudan müdahale etmek yerine ilgili birimlere haber vermesi gerektiği belirtildi.