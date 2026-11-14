Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya Akyazı\'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya Akyazı\'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli
Haber Videosu

Sakarya Akyazı'da araç altında değişik hareketler sergileyen sansar cep telefonuyla görüntülendi. Veteriner, belirtilerin kuduz dahil farklı nedenlerden olabileceğini belirterek kesin teşhis için laboratuvar gerektiğini ve elle müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde bir sansarın davranışları çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Park halindeki bir aracın altına giren hayvan, acı sesler çıkararak kontrolsüz hareketler sergiledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAREKETLERİNİN NEDENİ BİRDEN FAZLA HASTALIK OLABİLİR

Görüntüleri inceleyen veteriner hekim Bekir Taşdemir, sansarda koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili sorunlar olabileceğini ifade etti.

Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli

Hayvanın sergilediği belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten Taşdemir, yalnızca görüntüler üzerinden kesin teşhis konulamayacağını vurguladı.

Kesin sonuca ulaşılabilmesi için laboratuvar incelemesi yapılması gerektiğini söyleyen Taşdemir, özellikle kuduz ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli

"ELLE MÜDAHALE KESİNLİKLE EDİLMEMELİ"

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Taşdemir, şüpheli davranışlar sergileyen yabani hayvanlara yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.

KESİN TEŞHİS İÇİN İNCELEME GEREKİYOR

Sansarın davranışlarının kuduz hastalığından kaynaklandığı henüz kesinleşmezken, uzman değerlendirmesinde farklı sağlık sorunlarının da benzer belirtilere yol açabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşların bu tür hayvanlara doğrudan müdahale etmek yerine ilgili birimlere haber vermesi gerektiği belirtildi.

Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli
Kaynak: İHA
Yerel HaberlerCep TelefonuSakaryaAkyazıGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:30:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da sansar için kuduz uyarısı yapıldı, elle müdahale edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android