İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi - Son Dakika
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, öğrencilerin bilimsel araştırmayla henüz lisans yıllarında tanışmasını sağlayacak yeni bir araştırma ve akademik liderlik modeli üzerinde çalışıyor. Model, öğrenciyi yalnızca araştırmayla buluşturmakla kalmıyor; kampüste başlayan bilimsel üretimi uluslararası akademik deneyim, yayın, kongre ve mentorlukla devam eden bir döngüye dönüştürüyor.

Kampüste başlayan araştırma yolculuğu, Harvard Medical School bağlantılı uluslararası akademik deneyime uzanıyor

Bu yaklaşımın merkezinde Harvard’a yapılacak bir ziyaret değil, üniversite içinde kalıcı bir araştırma kültürü oluşturmak var.

Öğrenciler, öğretim üyeleriyle birlikte 12–24 ay süren gerçek araştırma projelerinde görev alacak. Çalışmalarını İngilizce olarak jüri karşısında savunacak, değerlendirmede öne çıkan proje liderleri ise Harvard Medical School bağlantılı araştırma ortamında bilimsel çalışmalarını sunma ve uluslararası araştırma süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Üstelik akademik hareketlilik tek yönlü olmayacak. Harvard’dan araştırmacıların İstanbul’a gelerek öğrenciler ve akademisyenlerle buluşacağı Harvard Bilim Günü, yıl boyunca kampüste üretilen araştırmaların vitrine çıktığı önemli buluşmalardan biri olacak.

PROGRAM NEYİ HEDEFLİYOR?

Programın çıkış noktası oldukça açık: Öğrenciyi bilimsel araştırmanın izleyicisi olmaktan çıkarıp üretim sürecinin doğrudan parçası hâline getirmek.

Öğrencilerin üniversite yıllarında araştırma sorusu oluşturmayı, veri toplamayı, analiz yapmayı, bilimsel metin yazmayı ve çalışmalarını akademik bir topluluk karşısında savunmayı deneyimlemeleri amaçlanıyor.

Ancak model yalnızca öğrencilere odaklanmıyor. Öğretim üyelerinin uluslararası araştırma ağlarına daha fazla dahil olması; yeni projeler, bilimsel yayınlar, kongre çalışmaları ve fon başvuruları geliştirmesi de ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İKİ ANA EKSEN: KAMPÜSTE ARAŞTIRMA, HARVARD BAĞLANTILI AKADEMİK DENEYİM

Modelin ilk ayağı İstanbul’da başlıyor.

Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin geliştireceği projelere başvuran öğrenciler, 5–7 kişilik araştırma ekiplerinde 12–24 ay boyunca çalışacak. Literatür taramasından hipotez geliştirmeye, veri analizinden bilimsel yazıma kadar araştırmanın bütün aşamalarında sorumluluk üstlenecek.

İkinci ayakta ise Harvard Medical School ve Mass General Brigham bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Mehmet Furkan Burak’ın devam eden araştırma programı devreye giriyor. Bu araştırma ortamının, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden öğrenci ve araştırmacılara gerçek bir bilimsel çalışmanın nasıl ilerlediğini yerinde görme ve uluslararası araştırma kültürünü deneyimleme olanağı sağlaması öngörülüyor.

Kısacası modelin yolu Harvard’dan başlamıyor. Harvard’a uzanan yol, kampüste yapılan araştırmadan geçiyor.

ÖĞRENCİ PROGRAMA NASIL DAHİ OLACAK?

Süreç, öğretim üyelerinin proje önerilerini öğrencilerle buluşturmasıyla başlayacak. Araştırma ekiplerine katılan öğrenciler, akademisyenlerinin rehberliğinde projelerini geliştirecek ve yıl boyunca bilimsel çalışmalarını sürdürecek.

Bir sonraki aşamada öğrenciler araştırmalarını İngilizce olarak jüri karşısında sunacak. Değerlendirmede akademik notların ötesine geçilerek araştırmanın bilimsel niteliği, öğrencinin akademik potansiyeli ve çalışmasını anlatabilme becerisi birlikte ele alınacak.

Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Harvard Bilim Günü ise bu sürecin kampüsteki en görünür buluşması olacak. Öğrenciler projelerini jüriye sunarken Harvard’dan araştırmacılar da bilimsel sunumlarıyla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi akademik topluluğuyla bir araya gelecek.

HARVARD'DA ÖĞRENCİLERİMİZİ NELER BEKLİYOR?

Değerlendirmede öne çıkan öğrenci proje liderleri ve genç araştırmacıların, Ekim ayında 1–2 hafta süreyle Harvard Medical School bağlantılı akademik araştırma ortamında bulunmaları öngörülüyor.

Öğrenciler burada kendi araştırmalarını sunarken dersleri, bilimsel toplantıları, laboratuvar ve araştırma ekibi çalışmalarını gözlemleyebilecek; farklı araştırma kültürlerini yakından tanıyacak ve uluslararası akademisyenlerle bir araya gelebilecek.

Bu nedenle Harvard bağlantılı deneyim, programdan bağımsız bir ziyaret olarak değil, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde aylar boyunca verilen araştırma emeğinin uluslararası akademik ortama taşınması olarak tasarlanıyor.

ÖĞRETİM ÜYELERİNİ NASIL BİR AKADEMİK SÜREÇ BEKLİYOR?

Programın araştırma kültürünü kalıcı hâle getirecek taraflarından biri de öğretim üyelerinin sürecin merkezinde yer alması.

Akademisyenlerin öğrenci araştırma ekiplerine liderlik etmesinin yanı sıra uluslararası proje geliştirme, araştırma iş birlikleri, fon stratejileri ve hibe başvuruları konusunda akademik mentorluk alması öngörülüyor.

Uygun uzmanlıkların bir araya gelmesi durumunda Harvard bağlantılı araştırma verilerinin İstanbul Nişantaşı Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte değerlendirilmesi ve ortak bilimsel yayınlara dönüşmesi de programın akademik hedefleri arasında.

Amaç, ortaya çıkan bilimsel hareketliliğin kampüsle sınırlı kalmaması; yayına, kongreye, yeni projelere ve ulusal ve uluslararası fon başvurularına dönüşmesi.

HARVARD'DAN İSTANBUL'A: BİLİM GÜNÜ

Programın belki de en dikkat çekici taraflarından biri, akademik etkileşimin yalnızca öğrencilerin Harvard bağlantılı araştırma ortamına gitmesi üzerine kurulmaması.

Harvard’dan araştırmacıların da İstanbul’a gelerek Harvard Bilim Günü kapsamında öğrenciler ve akademisyenlerle buluşması planlanıyor. Böylece İstanbul Nişantaşı Üniversitesi kampüsü, yıl boyunca yürütülen öğrenci araştırmalarının uluslararası bilim insanlarıyla paylaşıldığı bir akademik buluşma noktasına dönüşecek.

ARAŞTIRMADAN HARVARD'A, HARVARD'DAN YENİDEN KAMPÜSE 

Döngünün son halkası ise aslında yeni bir başlangıç olacak.

Harvard bağlantılı akademik deneyimi tamamlayan öğrenciler İstanbul’a döndüklerinde yalnızca deneyimlerini paylaşmayacak; bir sonraki yıl araştırma programına katılan öğrencilere mentorluk da yapacak.

Böylece bir öğrencinin kazandığı deneyim kişisel bir başarı olarak kalmayacak. Bir sonraki araştırmacının yolunu açan, üniversite içinde büyüyen ortak bir akademik birikime dönüşecek.

Öğrenci kampüste araştırmaya katılacak, 12–24 ay boyunca üretecek, çalışmasını İngilizce jüri karşısında savunacak, başarılı proje liderleri araştırmalarını Harvard Medical School bağlantılı akademik ortama taşıyacak. Harvard’dan araştırmacılar İstanbul’da öğrencilerle buluşacak; ortaya çıkan bilimsel birikim yayın, kongre, fon başvuruları ve yeni öğrencilere verilen mentorlukla yeniden kampüse dönecek.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin kurmayı hedeflediği araştırma ekosisteminin temel fikri de tam burada yatıyor: Araştırmayı bir etkinlik olmaktan çıkarıp, kuşaktan kuşağa aktarılan bir üniversite kültürüne dönüştürmek.

Harvard Üniversitesi, İstanbul, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi - Son Dakika

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