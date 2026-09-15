İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek - Son Dakika
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İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek

İşlerin iyi gitmediği Samsunspor\'da dev satış! Çuvalla para gelecek
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Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji'nin yeni adresi belli oluyor. Kırmızı-beyazlılar, Çadlı santrforun transferi için Olympiakos ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Mouandilmadji de Yunan ekibiyle el sıkıştı.

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji için Olympiakos'tan gelen resmi adım sonuç verdi.

9 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samsunspor ile Olympiakos, Marius Mouandilmadji'nin transferi konusunda 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin 9 milyon euroluk bonservis bedelini 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.

İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek

MOUANDILMADJI DE ANLAŞTI

Kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Mouandilmadji'nin de Olympiakos ile kişisel şartlarda el sıkıştığı aktarıldı. Golcü futbolcunun Yunanistan'da yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

Olympiacos, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Suat Aktaş Suat Aktaş:
    Seneye 1.Ligde başarılar dilerim Samsunspor'a 4 1 Yanıtla
  • Yakup TEYFUR Yakup TEYFUR:
    Soytarılara takımı emanet ederseniz tekrar 1 lige dönersiniz çok net 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek - Son Dakika
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