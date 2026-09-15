İşlerin iyi gitmediği Samsunspor\'da dev satış! Çuvalla para gelecek

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji için Olympiakos'tan gelen resmi adım sonuç verdi.

9 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samsunspor ile Olympiakos, Marius Mouandilmadji'nin transferi konusunda 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin 9 milyon euroluk bonservis bedelini 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.

MOUANDILMADJI DE ANLAŞTI

Kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Mouandilmadji'nin de Olympiakos ile kişisel şartlarda el sıkıştığı aktarıldı. Golcü futbolcunun Yunanistan'da yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.