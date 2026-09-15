Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü

İran'da Sepehran Havayolları’na ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra lastiğinin patlamasıyla büyük bir tehlike atlattı. Olay nedeniyle uçakta şiddetli bir sarsıntı yaşanırken, baş üstü dolaplarındaki eşyalar koridorlara saçıldı. Uçağın tavanından parçalar da kabin içine döküldü. Kabin içinde büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

UÇAK GERİ DÖNDÜ

Pilotlar, yaşanan arızanın ardından uçağı güvenli bir şekilde kalkış yaptığı havalimanına indirmeyi başardı. Pist kenarında acil durum ekiplerinin hazır bekletildiği iniş sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.