Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare
Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza gününde minik Real Madrid taraftarlarıyla bir araya geldi. Arda Güler'in bir bebeği kucağına aldığı anlar dikkat çekerken, futbolcuların çocuklarla samimi görüntüleri büyük beğeni topladı.
Real Madrid'de Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza etkinliğinde taraftarlarla buluştu. İki futbolcu, özellikle minik Real Madrid taraftarlarıyla yakından ilgilendi.
ARDA GÜLER BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI
Etkinlik sırasında Arda Güler'in minik bir taraftarı kucağına alarak objektiflere poz vermesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Milli futbolcunun gülümseyerek bebeği kucağında tuttuğu anlar dikkat çekti.
MİNİK TARAFTARLARLA YAKINDAN İLGİLENDİLER
Arda Güler ve Camavinga, imza gününe katılan çocuklarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı. İki yıldızın minik taraftarlarla buluşmasından ortaya çıkan samimi görüntüler büyük beğeni topladı.
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