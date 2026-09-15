Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare - Son Dakika
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Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

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Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza gününde minik Real Madrid taraftarlarıyla bir araya geldi. Arda Güler'in bir bebeği kucağına aldığı anlar dikkat çekerken, futbolcuların çocuklarla samimi görüntüleri büyük beğeni topladı.

Real Madrid'de Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza etkinliğinde taraftarlarla buluştu. İki futbolcu, özellikle minik Real Madrid taraftarlarıyla yakından ilgilendi.

ARDA GÜLER BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI

Etkinlik sırasında Arda Güler'in minik bir taraftarı kucağına alarak objektiflere poz vermesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Milli futbolcunun gülümseyerek bebeği kucağında tuttuğu anlar dikkat çekti.

MİNİK TARAFTARLARLA YAKINDAN İLGİLENDİLER

Arda Güler ve Camavinga, imza gününe katılan çocuklarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı. İki yıldızın minik taraftarlarla buluşmasından ortaya çıkan samimi görüntüler büyük beğeni topladı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Avci Murat Avci:
    Allah sanada nasip etsin inşallah.. 3 1 Yanıtla
  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    senin gibilere ne denir biliyormusun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare - Son Dakika
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