Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu - Son Dakika
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Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu

Erol, CHP\'de 10 Eylül 2026\'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Merkezi'nin 10 Eylül 2026 itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmasının hukuken mümkün olmadığını savundu. Erol, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararının kongre takvimine değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Merkezi'nin 10 Eylül 2026 itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmasının hukuken mümkün olmadığını savundu. Erol, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararının kongre takvimine değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin olduğunu belirtti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin olağan kongre sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkezimizin 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla olağan kongre sürecini başlatması hukuken mümkün değildir. Ankara Bölge İdare Mahkemesince iptal edilen, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin kongre takvimi değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay'ın kendisidir. Dolayısıyla, 38. Olağan Kurultay gerçekleştirilip sonuçlandırılmadan 38. Olağan Kongre takviminin hukuken tamamlandığından söz edilemez.

Bir kongre takviminin tamamlanabilmesi, il ve ilçe kongrelerinin ardından bu takvimin nihai aşaması olan olağan kurultayın gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle, yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu - Son Dakika

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