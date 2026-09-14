Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), görev yaptığı spor salonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öğrencilerinin kendisinden haber alamaması üzerine odaya girmesiyle acı olay ortaya çıkarken, Gümüş'ün ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek kendisinin bulunduğu odaya girdi.

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sporcularını yetiştiren hoca, öğrencilerini yasa boğdu

Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi.

Gümüş'ün ani ölümü, öğrencileri ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi alan sporcular ve yakınları, uzun yıllar emek verdiği spor salonunda büyük üzüntü yaşadı.

Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.