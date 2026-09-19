Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

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Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı
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ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir emlak satışında 30 dolara satın alınan bir tablo, üzerindeki küçük bir not sayesinde yıllar sonra sanat tarihinin kayıp eserlerinden biri olabileceği şüphesiyle incelendi. Uzman araştırması, eserin Gertrude Abercrombie’nin 1951 tarihli çalışması olduğunu ortaya koydu. Tablo şimdi 250 bin dolara kadar çıkabilecek bir açık artırmaya hazırlanıyor.

ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen sıradan bir emlak satışında yapılan 30 dolarlık (Yaklaşık bin 460) TL alışveriş, eserin üzerindeki bir ayrıntının fark edilmesiyle bambaşka bir boyut kazandı.

Satın alınan tablonun köşesinde yer alan “Abercrombie, '51” yazısı, eserin ünlü sürrealist Gertrude Abercrombie’ye ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ESKİ BİR SERGİ FOTOĞRAFI İHTİMALİ GÜÇLENDİRDİ

Eseri satın alan koleksiyoner, bu ihtimali araştırmaya başladı. Milwaukee kentinde Gertrude Abercrombie’nin eserlerinin yer aldığı “The Whole World Is a Mystery” sergisiyle ilgili eski bir fotoğraf bulması, şüphelerini daha da kuvvetlendirdi. Fotoğrafta satın aldığı eserin orijinal çerçevesiyle birlikte yer aldığını gören koleksiyoner, tablonun geçmişini kesinleştirmek için sanat tarihi uzmanlarına başvurdu.

Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

1951 TARİHLİ ESER OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Araştırmanın merkezine sanat tarihçisi Susan Weininger yerleşti. Gertrude Abercrombie üzerine uzmanlaşan Weininger, tabloyu inceleyerek eserin sanatçıya ait olduğunu doğruladı. İncelemelerde eserin 1951 yılında yapıldığı ve Chicago’da 1947-1955 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Robert Merriam’ın deniz kabuklarından oluşan koleksiyonunu konu aldığı ortaya çıktı.

Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

YAKLAŞIK 75 YIL BOYUNCA AİLEDE KALMIŞ

Tablonun izini süren araştırmacılar, eserin geçmişine dair dikkat çekici bir bilgiye daha ulaştı. Çalışmanın 1952 yılında Kalamazoo’da doktorluk yapan John Reynolds’a geçtiği belirlendi. Eserin Reynolds’a bir tıbbi işlem karşılığında hediye edildiği, ardından yaklaşık 75 yıl boyunca ailesinin elinde bulunduğu tespit edildi. Ailenin mülkünü satışa çıkarmasıyla birlikte tablo da diğer eşyalarla beraber emlak satışında yer aldı. Koleksiyoner, değerini henüz bilmediği eseri o satıştan yalnızca 30 dolara aldı.

Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

ŞİMDİ 250 BİN DOLARLIK AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Kayıp olduğu düşünülen Abercrombie imzalı eserin yeniden bulunmasının ardından tablo bu kez sanat piyasasında alıcı arayacak. “Alderman Merriam's Shells” adlı eser, Freeman's tarafından düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. Uzmanların tahminine göre tablonun 150 bin ila 250 bin dolar (Yaklaşık 12 milyon 200 bin TL) arasında bir bedelle satılması bekleniyor.

Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

Böylece 30 dolarlık bir emlak satışı alışverişiyle başlayan hikaye, tablonun tahmini değeri dikkate alındığında dikkat çekici bir sanat keşfine dönüşmüş oldu.

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SON DAKİKA: Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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