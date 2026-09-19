Eskişehir Çifteler'de oto galerici gencin ölümünde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Çifteler'de oto galerici gencin ölümünde 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Çifteler\'de oto galerici gencin ölümünde 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan genç, iş yerinde çıkan kavgada kesici aletle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana gelmişti. İlçede otomobil galerisi işleten Emrah Yakar (25) ile iş yerinde bulunan ağabeyi A.Y. (26), A.Y. (21) ve U.Ç. (41) arasında henüz sebeple kavga çıkmıştı. Kesici alet darbesiyle ağır yaralanan Emrah Yakar, kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan maktulün ağabeyi A.Y., A.Y. ve U.Ç. olmak üzere toplam 3 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çifteler Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve A.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirÇifteler3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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