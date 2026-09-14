Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek - Son Dakika
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Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

Türkiye\'nin hemen dibinde! Meis Adası\'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
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Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda yaşayan haneler ile kamu çalışanlarına yıllık 5 bin euro (280 bin TL) teşvik verilecek. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı destekten yararlanmak için adada bir yıl ikamet etme şartı aranırken, ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro ödeme yapılacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye kıyılarına oldukça yakın konumdaki Meis Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında adanın nüfusunu ve ekonomik yapısını desteklemeye yönelik yeni teşvikler açıklandı.

MEİS'TE YAŞAYANLARA YILLIK 5 BİN EURO

Açıklanan düzenlemeye göre Meis'te görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına yıllık 5 bin euro (280 bin TL) teşvik verilecek.

Adada sürekli ikamet eden haneler de yıllık 5 bin euroluk yerleşim ve ikamet desteğinden yararlanabilecek. Ödemelerin vergiden muaf ve haczedilemez olacağı belirtilirken ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro verilecek.

Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

SADECE BİR ŞART VAR

Teşvikten yararlanabilmek için bir yıl boyunca adada ikamet etme şartı aranacak. Meis'te halihazırda yaşayanlar için ödemelerin 2027'nin başında başlaması bekleniyor.

Adaya yeni taşınacak hanelere yönelik ödemelerin ise 2028'de başlayacağı ve yıllık olarak sürdürüleceği belirtildi.

TÜRKİYE KIYILARINA SADECE 2,1 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Meis Adası, Yunanistan ana karasına yaklaşık 580 kilometre uzaklıkta bulunurken Antalya'nın Kaş ilçesine ise yalnızca 2,1 kilometre mesafede yer alıyor. Adanın yüzölçümü 9,1 kilometrekare.

Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

MEİS ADASI'NIN NÜFUSU NE KADAR?

2021 Yunanistan nüfus sayımı verilerine göre Meis'in nüfusu yaklaşık 594 kişi. Ada nüfusunun tamamı tek yerleşim merkezinde yaşıyor.

1947'DE YUNANİSTAN'A VERİLDİ

Meis, Osmanlı döneminde denizcilik ve ticaret açısından önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyordu. Adanın Osmanlı yönetiminden ayrılmasının ardından nüfusun önemli bir bölümü Rodos, Atina ve farklı bölgelere göç etti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan 1947 Paris Antlaşması ile Meis, Yunanistan'a verildi.

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Son Dakika Yunanistan Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek - Son Dakika
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