İran: Hürmüz Boğazı\'ndan "yasadışı" şekilde geçiş yapan petrol tankerini vurduk

TAHRAN, 18 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasadışı" şekilde geçmeye çalışarak "ihlalde bulunan" bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te cuma günü erken saatlerde yayımlanan açıklamada, perşembe gecesi vurulan Togo bandıralı "Trend" adlı petrol tankerinin alev aldığı ve durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD ordusunun "aldatıp kışkırttığı" geminin boğazı "yasadışı" yollarla geçmeye çalıştığı ifade edilirken, su yolundan yasadışı geçiş girişimlerinin "yıkımdan" başka bir işe yaramayacağı uyarısı yapıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün hala güçlü şekilde ellerinde olduğunu belirten donanma, hiçbir "ihlalcinin" geçişine izin vermeyeceklerini kaydetti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.