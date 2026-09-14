Fenerbahçe\'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle sona erdi.

SORESCU'NUN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

KEREM'İN ŞUTU İSABETLİ DEĞİL

33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

GREENWOOD KALEYİ BULAMADI

35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GUENDOUZI İNANILMAZI KAÇIRDI

37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİREĞE TAKILDI

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guendouzi'ye rakip savunmanın müdahalesi sonucunda top Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. Kerem'in vuruşu direkten döndü.

ZİRVEYLE ARADAKİ PUAN FARKI AÇILDI

Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 7 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki fark 6'ya çıktı. Gaziantep FK ise puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe, ligin bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek.