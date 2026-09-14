Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız

Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig'de ilk 4 maçta yenilgi almadan 8 puan toplamasını değerlendirdi. Ilıcalı, Sergej Jakirovic'in geleceğinden transfer politikasına ve ligde kalmak için gereken puana kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Premier Lig’de ilk 4 maçta yenilgisiz 8 puan toplayan takımının performansını HT Spor’a değerlendirdi. Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic’in geleceği, transfer politikası ve ligde kalma hedefini de yorumladı.

''ŞU AN TAMAMEN RÜYADAYIZ''

Premier Lig’e yükseldikten sonra kalıcı olmanın önemine dikkat çeken Ilıcalı, toplanan 8 puanın kendi beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, ''Çok mutluyuz. Açıkçası hesabımızda 8 puan yoktu. Hem Chelsea hem de Manchester United ile oynayacaksınız; ikisi de Şampiyonlar Ligi takımı. Bu yüzden 8 puan bizim hesabımızda yoktu. Çocuklar çok enteresan bir performans ortaya koydu. Geçen seneden 8 oyuncumuzu oynatıyoruz. 18 transfer yaptık ama daha onları takıma sokmadık. Bu 8 oyuncumuzla şu anda rüyadayız. Eski çocuklar o kadar güzel bir enerjiyle oynadılar ki şu an tamamen rüyadayız.'' dedi.

''O YORUMLARI ÇOK OKUDUM''

Sezon öncesinde “küme düşersiniz” yorumlarının takımı motive ettiğini söyleyen Ilıcalı, ''Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Başarmayı seven biriyim. Hep ‘Yapamazsınız, edemezsiniz, düşersiniz’ dediler. Bu sözler hem bizi hem de çocukları motive ediyor. ‘Bir Türk yapamaz’ lafları İngiltere’de çoktu. Önce ‘Çıkamazsınız’ dediler, çıktık. Çıktıktan sonra da ‘Yapamazsınız’ yorumlarını çok okudum. Herkes Hull City’nin düşeceğini söyledi. Biz takımı çıkarttık. Ben çocuklarla gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

ACUN'DAN JAKIROVIC'E ÖVGÜ

Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovic hakkında da konuşan Ilıcalı, ''Dünya üzerinde benden başka bir başkanın Jakirovic’i Championship’e getireceğini düşünmüyorum. Hocamız mükemmel bir insan. İngiltere’deki kulüp yöneticilerinin radarına girecek bir yerde değildi. Çalıştırdığı ligler Hırvatistan, Bosna ve Slovenya Ligi’ydi. Türkiye’de de Kayserispor’u çalıştırdı. Benim için Allah’ın bir lütfu. Kendisi Türkiye’ye geldi, oynattığı oyundan etkilendim.'' sözlerini sarf etti.

''OLAĞANÜSTÜ BİR TOPÇU''

Jaden Philogene ve McBurnie transferlerine de değinen Ilıcalı, oyuncu seçimlerindeki rolünü anlattı. Özellikle Belloumi’yi öven Ilıcalı, ''Olağanüstü bir topçu. Onu tavsiye ederim.'' yorumunu yaptı. 

''37-38 PUANIN YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Ilıcalı, ligde kalmak için gereken puan konusunda ise “Premier Lig için şu anda bir puan hesabı yapmak çok erken. Manchester City, Arsenal gibi takımlar çok puan kazanacak, aşağıdaki takımların puanları düşecek. Ama şu anda bir puan hesabı yapmam tek kelimeyle imkânsız. Allah bizi puan hesabı yapmak zorunda bırakmasın. 37-38 puanın da ligde kalmak için yeterli olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Erol, CHP’de 10 Eylül 2026’da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:24:54. #7.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement