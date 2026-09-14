Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı - Son Dakika
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Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra\'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'nın ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce eşinin bebeği 1 milyon liralık borç nedeniyle sattığını iddia eden anne, son ifadesinde kocasının Büşra'yı öldürerek çadır alanının 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bıraktığını öne sürdü. Güvenlik güçlerinin bölgede yer gösterme işlemi yapacağı belirtildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında annenin ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce bebeğin babası tarafından para karşılığı satıldığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıktaki son ifadesinde kocasının bebeği öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü.

"1 MİLYON TL BORÇ İÇİN SATTI" İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturmanın ilk aşamasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığını söyleyen, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın 1 milyon liralık banka borcu yüzünden kızı Büşra'yı veterinerlik yapan Mehmet Çetin'e sattığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıkta ifade değiştirdi. 14 Eylül'de alınan yeni ifadesinde Balıkçı, kızı Büşra'nın babası tarafından öldürüldüğünü ve çadır kurdukları alanın yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki bir araziye bırakıldığını iddia etti.

Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

ARAZİDE YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPILACAK VE GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Annenin savcılıktaki bu çarpıcı itirafının ardından soruşturmanın ve arama çalışmalarının seyri değişti. Güvenlik güçlerinin, annenin tarif edeceği araziye giderek yer gösterme işlemi yapacağı ve bebeği arama çalışmalarının bu noktada yoğunlaşacağı belirtildi.

Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

9 KİŞİ GÖZLATINDA

Öte yandan, annenin önceki beyanları ve çelişkili ifadeleri doğrultusunda başlatılan geniş çaplı operasyonda aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltındaki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

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Son Dakika Gündem Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    herkes anne baba olmamalı 22 0 Yanıtla
  • Kerem Oğuz Kerem Oğuz:
    Yarabbim sen büyüksün bu tür insanlari helak eyle 20 0 Yanıtla
  • URAT M URAT M:
    tişörtünde de hayal kur yazıyor. Hayal kurumadan melek oldu yavrucak 17 0 Yanıtla
  • Arif Binici Arif Binici:
    Bu nasıl bir vicdansızlık bir Anne veya Baba böyle bir caniliği kolay kolay yapamaz güvenlik güçlerimiz bu cinayeti titizlikle inceleyip gerçeği en kısa zamanda ortaya çıkaracaktır 6 0 Yanıtla
  • Serel Serel:
    Allah zalimlere lanet etsin. 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı - Son Dakika
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