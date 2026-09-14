Kayıp Büşra\'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında annenin ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce bebeğin babası tarafından para karşılığı satıldığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıktaki son ifadesinde kocasının bebeği öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü.

"1 MİLYON TL BORÇ İÇİN SATTI" İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturmanın ilk aşamasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığını söyleyen, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın 1 milyon liralık banka borcu yüzünden kızı Büşra'yı veterinerlik yapan Mehmet Çetin'e sattığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıkta ifade değiştirdi. 14 Eylül'de alınan yeni ifadesinde Balıkçı, kızı Büşra'nın babası tarafından öldürüldüğünü ve çadır kurdukları alanın yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki bir araziye bırakıldığını iddia etti.

ARAZİDE YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPILACAK VE GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Annenin savcılıktaki bu çarpıcı itirafının ardından soruşturmanın ve arama çalışmalarının seyri değişti. Güvenlik güçlerinin, annenin tarif edeceği araziye giderek yer gösterme işlemi yapacağı ve bebeği arama çalışmalarının bu noktada yoğunlaşacağı belirtildi.

9 KİŞİ GÖZLATINDA

Öte yandan, annenin önceki beyanları ve çelişkili ifadeleri doğrultusunda başlatılan geniş çaplı operasyonda aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltındaki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.