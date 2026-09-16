Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde okul kantinlerine yönelik kapsamlı önlem ve düzenlemeler hayata geçirildi. Yenilenen kantin düzenlemesi kapsamında asitli içeceklerden yağda kızartılmış yiyeceklere, cipslerden kremalı ve dolgulu paketli gıdalara kadar çocuk sağlığını tehdit eden birçok ürünün kantinlerde satışı tamamen yasaklandı.

Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda kantin işletmelerinde şekerlemeler, çikolatalar ve kalorisi yüksek atıştırmalıklara sınır getirilirken; ambalajlı ürünlerde 200 kalori üst limiti kuralı uygulandığı bildirildi. Veliler, çocukların sağlığını korumaya yönelik alınan yasak kararını memnuniyetle karşılarken, evde hazırlanan beslenme çantalarının ekonomik açıdan daha uygun olduğunu ifade etti.

TOSTLARDA ERİTME PEYNİR DÖNEMİ KAPANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte kantinlerde hazırlanan tostlara ilişkin özel hijyen ve içerik kriterleri getirildi. Tost yapımında halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerin kullanımı kesin olarak yasaklandı.

Bununla birlikte, standart ve besleyici bir porsiyon oluşturulması amacıyla kantinlerde satılan her bir tostta en az 20 gram peynir kullanılması zorunluluğu uygulamaya konuldu.

KANTİN FİYATLARINA YÜZDE 6,2 ZAM YAPILDI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında kantin ürünlerinde revizeye gidildiğini doğruladı. Çok şekerli ve yüksek kalorili gıdalara geçit verilmediğini vurgulayan Osmanoğlu, yeni sezonda kantin fiyatlarında ortalama yüzde 6,2 oranında bir artış yapıldığını açıkladı.

Fiyat artışıyla birlikte daha önce 90 liradan satılan tostun 100 liraya yükseldiğini belirten Osmanoğlu, bir tost ve bir ayranın toplam maliyetinin 130 lirayı bulduğunu ifade ederek, çocukların sağlıklı beslenmesi adına kantinci esnafı olarak ellerinden gelen fedakarlığı gösterdiklerini dile getirdi.

HAFTALIK KANTİN HARCAMASI 650 LİRAYI BULUYOR

Günlük en temel kantin ihtiyacı olan bir tost ve bir ayranın 130 liralık maliyeti üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bir öğrencinin haftalık kantin masrafı en az 650 lira olarak öne çıkıyor. Yeni dönemde kantinlerde uygulanacak güncel satış tarifesi ise şu şekilde belirlendi:

Simit: 30 TL

Açma ve Poğaça: 35 TL

Yarım Litre Su: 15 TL

Çay: 25 TL

Soğuk Sandviç: 100 TL - 125 TL

Tavuk Döner: 145 TL

Hamburger: 160 TL

Ekmek Arası Köfte ve Et Dürüm: 180 TL

TABLDOT YEMEK TARİFELERİ DE BELLİ OLDU

Okullarda sunulan sıcak yemek hizmetlerine ilişkin tabldot fiyatları da netleşti. Belirlenen tarifeye göre okullarda öğrencilere sunulan üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin günlük fiyatı ise 285 lira olarak uygulanacak.