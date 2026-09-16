Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

Kılıçdaroğlu\'ndan AK Parti\'ye şartlı destek sinyali
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Cumhuriyet Halk Partisi, 25-27 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Abant kampında 1 Ekim'de açılacak TBMM'nin yeni yasama dönemini ve anayasa değişikliği tartışmalarını masaya yatırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak kampta AK Parti'den gelmesi beklenen teklifi peşinen reddetmeyeceklerini belirten CHP yönetimi, önceliklerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25-27 Eylül tarihlerinde Abant’ta gerçekleştireceği kampta, yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelmesi beklenen anayasa değişikliği çalışmalarını ele almaya hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği kampta, AK Parti tarafından sunulması beklenen olası anayasa değişikliği teklifine ilişkin partinin izleyeceği tutum detaylı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde CHP yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Parti kurmayları, AK Parti’nin hazırlaması beklenen teklifi incelemeden reddetmeyeceklerini ve nihai kararın metnin içeriği görüldükten sonra verileceğini belirtti.

"İÇİNDE NE VAR NE YOK İNCELEYECEĞİZ"

CHP kurmayları, Meclis açılışıyla birlikte gündeme gelebilecek olası düzenlemeye ilişkin yaklaşımı şu sözlerle özetledi: "Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı."

ÖNCELİK GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

Anayasa tartışmalarındaki temel kırmızı çizgilerinin ve önceliklerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurgulayan CHP yetkilileri, olası bir düzenlemede bu yönde adımlar yer alması halinde destek vermeye açık olduklarını ifade etti.

Kurmaylar, "Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?" değerlendirmesinde bulunurken; 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa tarafından hazırlanan 84 madde, dokuz başlık ve 156 sayfadan oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin parti açısından geçerliliğini koruduğunu aktardı.

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 7 İphone 7 İphone:
    al işte plan tıkır tıkır işliyor 10 2 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    Allah biliyor 7 0 Yanıtla
  • Timuçin Aksaçlı Timuçin Aksaçlı:
    Biri 77 yaşına gelmiş biri 72 bırakın artık şu koltukları pırıl pırıl iyi derecede siyasi bilimler okumuş gençlere ülke çıkmaza gitmiş millet geçim derdinde bize ne sizin desteginizden millet ekonomi istiyor adalet istiyor saglik istiyor kopruleri satmamanızı istiyor umrunuzdamı 6 1 Yanıtla
    Merve Hatun Merve Hatun:
    devlet öyle çoluk çocugun eline bırakılmaz... 0 2
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    normal 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali - Son Dakika
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