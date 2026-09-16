Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez oldukça farklı bir görüntüyle kendisini gösterdi. Kabe'yi ziyaret eden Galatasaraylı bir taraftar, dua ettiği sırada Fenerbahçe'yi de unutmadı.

DUASINDA FENERBAHÇE'YE YER VERDİ

Kabe'de ellerini açarak dua eden Galatasaraylı taraftar, ezeli rakibinin uzun yıllar şampiyonluk yaşayamamasını istedi. Taraftar, duasında “Fenerbahçe 20 yıl daha şampiyon olamasın, şampiyonluk yüzü gösterme onlara yarabbim” ifadelerini kullandı.

EZELİ REKABET KABE'YE TAŞINDI

Galatasaraylı taraftarın kişisel dileklerinin arasına futbola ilişkin isteğini de eklemesi dikkat çekti. Taraftarın Fenerbahçe'nin 20 yıl daha şampiyon olamaması yönündeki sözleri, iki kulüp arasındaki rekabetin taraftarlar açısından ne kadar farklı noktalara taşınabildiğini gösteren ilginç anlardan biri oldu.