Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara... - Son Dakika
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Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

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Kabe'yi ziyaret eden Galatasaraylı bir taraftar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye beddua etti. Taraftar, “Fenerbahçe 20 yıl daha şampiyon olamasın, şampiyonluk yüzü gösterme onlara yarabbim” ifadelerini kullandı. Kabe'de edilen sıra dışı dua dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez oldukça farklı bir görüntüyle kendisini gösterdi. Kabe'yi ziyaret eden Galatasaraylı bir taraftar, dua ettiği sırada Fenerbahçe'yi de unutmadı.

DUASINDA FENERBAHÇE'YE YER VERDİ

Kabe'de ellerini açarak dua eden Galatasaraylı taraftar, ezeli rakibinin uzun yıllar şampiyonluk yaşayamamasını istedi. Taraftar, duasında “Fenerbahçe 20 yıl daha şampiyon olamasın, şampiyonluk yüzü gösterme onlara yarabbim” ifadelerini kullandı.

EZELİ REKABET KABE'YE TAŞINDI

Galatasaraylı taraftarın kişisel dileklerinin arasına futbola ilişkin isteğini de eklemesi dikkat çekti. Taraftarın Fenerbahçe'nin 20 yıl daha şampiyon olamaması yönündeki sözleri, iki kulüp arasındaki rekabetin taraftarlar açısından ne kadar farklı noktalara taşınabildiğini gösteren ilginç anlardan biri oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • mehmet.bey01@hotmail.com [email protected]:
    orası dua iyilik güzellik yeri de şeytan orda da boş durmamış,ALLAH hidayet versin bu arkadaşa.. 32 0 Yanıtla
  • yakup suri yakup suri :
    tersine dönsün inşallah 26 6 Yanıtla
    Omer Yurtaslan Omer Yurtaslan:
    Kabul olmuş görünüyor ???? 0 2
  • akil çelik akil çelik:
    Ahirette hangi takım tutuyorsun deyip ona göre sorguya çekecek lermiş Allah akıl versin 23 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Alemsin Ya Ağzına Sağlık 3 19 Yanıtla
  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    boş insanların saçma yorumunu haber yapmanız manasız fanatiklige sürükler insanları 15 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara... - Son Dakika
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