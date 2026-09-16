Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde ilk ayrılık kararı verildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 26 maç kaçıran Wilfried Singo'yu gözden çıkardığı belirtildi. 30 milyon euro bonservis bedeli ödenen futbolcuyla kiralık formülü dahil yolların ayrılması ve yerine doğrudan ilk 11'de oynayacak bir sağ bek alınması planlanıyor.

Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Dursun Özbek yönetiminin ocak ayında hem ayrılıklar hem de yeni transferler konusunda önemli hamleler yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

SINGO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yollarını ayırmayı planladığı ilk isim Wilfried Singo oldu. Sarı-kırmızılıların, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Fildişi Sahilli futbolcunun durumundan memnun olmadığı ve devre arasında ayrılık için harekete geçeceği öne sürüldü.

TAM 26 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Singo, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sakatlıklarla mücadele etti. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinden bu yana sakatlıkları nedeniyle 26 karşılaşmada takımını yalnız bıraktığı belirtildi.

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

YILLIK 4,8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Singo'nun yıllık 4,8 milyon euro kazandığı belirtilirken yüksek maliyetinin ayrılık sürecini zorlaştırabileceği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin bonservisiyle ayrılık gerçekleşmemesi durumunda kiralık seçeneğini de değerlendireceği aktarıldı.

YERİNE YENİ SAĞ BEK GELECEK

Sarı-kırmızılıların Singo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek transferi yapmayı planladığı belirtildi. Habere göre yönetim, bu bölgeye rotasyon için değil, doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu transfer etmek istiyor. Yeni transferin gerçekleşmesi halinde mevcut düzende sağ bekte kullanılan Sallai'nin de ilk 11'deki yerini kaybetmesi bekleniyor.

Transfer Dönemi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahmut Kutlu Mahmut Kutlu:
    30 milyon euro çöpe yallah 3 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    E hani 55 milyon teklif gelmişti yok çekmişti yönetim? :) 2 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    singo diye bir oyuncu mu vardı Galatasaray’da 0 0 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    geç bile kalındı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı
Afşin’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, biri ağır Afşin'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, biri ağır
Yıllardır bekleniyordu Apple TV Türkiye’ye geldi Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:05
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye şartlı destek sinyali
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak
11:46
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu 3 maçtır kazanamıyor
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:29:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement