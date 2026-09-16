Samsun Canik'te metan gazı çıktı, Doğu Park'ta AFAD nöbet tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Canik'te metan gazı çıktı, Doğu Park'ta AFAD nöbet tutuyor

Samsun Canik\'te metan gazı çıktı, Doğu Park\'ta AFAD nöbet tutuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde Doğu Park mevkisinde zemin etüdü sondajı sırasında yaklaşık 40 metre derinlikten metan gazı çıkışı tespit edildi. Bölge güvenlik çemberine alınarak AFAD ve itfaiye ekiplerince 24 saat dönüşümlü nöbet tutuluyor.

SAMSUN'un Canik ilçesinde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkan metan gazı çevrede endişe yarattı. Bölge, ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, "Metan gazının çıktığı o bölge, deniz doldurularak yapılmıştır. Bundan dolayı o bölgede organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normaldir. Bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur" dedi.

Canik ilçesi Doğu Park mevkisinde yürütülen zemin etüdü sondajı sırasında 5 gün önce, yaklaşık 40 metre derinlikte gaz çıkışı fark edildi. Bunun üzerine bölgede güvenlik tedbirleri artırılarak çalışma alanı kontrol altına alındı. Yüzde 90 saflığa ulaştığı belirtilen metan gazı çevrede de endişe oluşturdu. Önünde binlerce araçlık trafik akışı olan Atatürk Bulvarı'nın geçtiği, özellikle hafta sonları yüzlerce insanın piknik yaptığı alanda yaşanan gaz çıkışının ardından bölgede AFAD ve itfaiye ekipleri 24 saat dönüşümlü nöbet tutuyor. Ankara'dan uzman ekiplerin gelmesinin beklendiği ve yapılacak çalışmaların ardından bölgenin güvenlik altına alınacağı ifade edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, "Metan gazı havayla karıştığında belirli bir oranda yanıcı hale gelir. Hava ve oksijen vardır ancak metan molekülleri seyrektir. Bir molekül yanarken kıvılcımın yanındaki molekülü ateşlemesi gerekir. Moleküller çok seyrek olduğunda bu da gerçekleşmez ve yine tutuşma olmaz" diye konuştu.

'KONTROLE ALINAN BÖLGEDE RİSK YOKTUR'

Metan gazının oluşturabileceği risk ve kontrollü gaz çıkışı olan bölge hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, "Doğu Park, Gülsan Sanayi Sitesi ve eski sanayi sitesinin bulunduğu bölge, Mert Irmağı'nın alüvyonlu toprağının bulunduğu, organik maddelerin yoğun olarak biriktiği bir alandır. Daha sonra burası dolgu ile dolduruldu. Organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normaldir. Metan gazının bulunduğu kuyunun dibine hava ulaşmadığı sürece patlama riski olmaz. Risk, gazın yüzeye çıktığı bölümde ortaya çıkar. Orada herhangi bir şekilde kıvılcım oluşması halinde patlama riski vardır. Ancak kuyunun dibinde, hava ulaşmadığı sürece böyle bir patlama riski bulunmaz. Çıkan bölgedeki en önemli risk, patlama ve yangın riski. Herhangi bir kıvılcım aldığında patlama olabilir. Ancak bu, gazın havayla ne oranda karıştığına bağlı. Ancak bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur. Metan gazının insana olan etkisi de gazın yoğunluğuna ve insanın bulunduğu ortama göre değişir. Eğer kapalı ve sıkışık bir ortamsa insanı boğar ve ölüme kadar gider. Açık havada ise bu durum önemli bir sorun teşkil etmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Samsun, Güncel, Canik, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Canik'te metan gazı çıktı, Doğu Park'ta AFAD nöbet tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
10:40
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
09:59
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:21:02. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Canik'te metan gazı çıktı, Doğu Park'ta AFAD nöbet tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement