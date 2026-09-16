Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda köklü bir dönüşüm başlatıldığını açıkladı. Dönüşümün ilk ayağı 12. Yargı Paketi ile yargılama sürelerinin kısaltılması olurken, ikinci ayağını hâkim ve savcı atamalarında hizmet puanı esasına geçilmesi oluşturuyor. Yeni atama sistemiyle doğu-batı ayrımı kalkacak ve sistem 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminde köklü bir değişikliğin başlatıldığını duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Değişikliğin merkezinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama sistemi yer alıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt haline gelecek, halen uygulanan doğu-batı ayrımı ise kaldırılacak.

"MAKUL SÜREDE SONUÇLANAN YARGILAMA" HEDEFİ

Gürlek, açıklamasında değişikliğin amacını vatandaşın adalete erişiminin hızlandırılması olarak tanımladı. Bakan, daha önce 12. Yargı Paketi ile yargılama süreçlerini hızlandıran düzenlemelerin hayata geçirildiğini, atama sistemindeki değişikliğin de aynı hedef doğrultusunda atıldığını belirtti.

LİYAKAT VE TEFTİŞ SONUÇLARI PUANA YANSIYACAK

Yeni sistemde terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Sistem, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak.

İŞTE BAKAN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI

"Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir.

İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık.

Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.

Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Akın Gürlek, Güncel, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tuncay.brn tuncay.brn:
    Adaletsiz bi ulkede yargida degisik olsa ne olur 5 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    tuncay Eskiden yargı CHP’nin elindeydi şimdi CHP yargının elinde bu yüzden zorunuza gidiyor 6 2 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    doğru diyorsun Gökhan ya hala Silivri'de ki hırsız yargılanıyor verin cezayı belli hırsız olduğu herkes şikayetçi 4 1 Yanıtla
  • gokhanulubey84@gmail.com [email protected]:
    hızlı erişim değil bakanım hızlı sonuç istiyoruz. 3 1 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    ne olur Tuncay biliyormusun Silivri'de ki hırsızın cezası hemen kesilir 1 1 Yanıtla
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