Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar - Son Dakika
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Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

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Fransa basınında yer alan haberlere göre PSG, Victor Osimhen'i kadrosuna katma planından vazgeçmedi. Fransız devinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşündüğü belirtilirken sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki golcüyle yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist kaydeden Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı.

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

PSG'NİN ISRARININ SÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Fransız Sport.fr'de yer alan habere göre PSG, Victor Osimhen'i uzun süredir transfer listesinde tutuyor. Paris ekibinin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak istediği ancak bu girişiminden sonuç alamadığı belirtildi. PSG'nin Osimhen için devre arasında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşündüğü öne sürüldü.

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Osimhen'den kolay kolay vazgeçmek istemediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, PSG'nin ilgisine rağmen 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

PSG DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Fransız ekibinin ise Osimhen transferinde acele etmeyeceği belirtildi. PSG'nin daha önceki bazı transferlerinde olduğu gibi doğru zamanı beklediği ve süreç yıllar sürse bile en uygun şartlar oluştuğunda Osimhen'i kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Victor Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Victor OsimhenGalatasarayFransızFransaSporPSGSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bu haberi ilkokul çocuğuna mı yaptırdınız, haberin başlık seviye dip. 2 1 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    satsa ondan iyisini nerde bulacak satilirmi 2 0 Yanıtla
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