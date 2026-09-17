Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist kaydeden Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı.

PSG'NİN ISRARININ SÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Fransız Sport.fr'de yer alan habere göre PSG, Victor Osimhen'i uzun süredir transfer listesinde tutuyor. Paris ekibinin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak istediği ancak bu girişiminden sonuç alamadığı belirtildi. PSG'nin Osimhen için devre arasında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşündüğü öne sürüldü.

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Osimhen'den kolay kolay vazgeçmek istemediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, PSG'nin ilgisine rağmen 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.

PSG DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Fransız ekibinin ise Osimhen transferinde acele etmeyeceği belirtildi. PSG'nin daha önceki bazı transferlerinde olduğu gibi doğru zamanı beklediği ve süreç yıllar sürse bile en uygun şartlar oluştuğunda Osimhen'i kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Victor Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.