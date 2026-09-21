Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

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Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Genç futbolcunun, devre arasında kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, genç futbolcunun menajerine bu yöndeki kararını ilettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek moral bulduğu gecenin ardından sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

MENAJERİNE BİLDİRDİ İDDİASI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Hamzaoğlu, genç futbolcunun menajeriyle görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

"OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu, Dorgeles Nene'nin kararını şu sözlerle anlattı:

"Dorgeles Nene, menajerine bilgi vermiş: 'Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum.' demiş. Net bir şekilde ayrılmak istiyormuş ocak ayında."

Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamadığı belirtilen Nene'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

FenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • cengiz cengiz:
    kerem'den ve ??İsmail kartal'dan daha iyi bence 4 1 Yanıtla
  • Fikri Yılmaz Fikri Yılmaz:
    Adam geçen yıl 13 golü 12 asist yapmış adamı kadroya almıyorsunuz ya siz çok biliyorsunuz bu işleri İsmail Bey 2 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Türk medyası hiç durmuyor, hafta sonu 4-0 yenilen takımda değilde, 8-0 yenen takımda kaos var imajı veriyor komik…! 0 0 Yanıtla
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