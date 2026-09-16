Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Undav\'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Milli Takımı'nda Deniz Undav sürprizi yaşandı. UEFA Uluslar Ligi maçları için kadroya alınması beklenmeyen Deniz Undav'ın kadro dışında bırakıldığı belirtildi. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un aldığı kararı milli futbolcuya bizzat kendisinin ilettiği aktarıldı. Almanya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını 24 Eylül'de Hollanda deplasmanında oynayacak. Almanlar daha sonra 27 Eylül'de Yunanistan, 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de yeniden Yunanistan ile karşılaşacak.

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Deniz Undav ile ilgili aldığı karar netleşti. Daha önce Sky DE, Jürgen Klopp'un Undav'ı kadroya almayı düşünmediğini duyurmuştu.

DENİZ UNDAV KADRODAN ÇIKARILDI

Son gelişmeye göre Deniz Undav, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosunun dışında bırakıldı. Böylece Klopp'un 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili vereceği karar da kesinleşmiş oldu.

Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı

KLOPP BİZZAT KENDİSİ İLETTİ

Kararla ilgili en dikkat çekici detay ise Jürgen Klopp'un tutumu oldu. Alman teknik adamın, Deniz Undav'ın kadroda yer almayacağını oyuncuya bizzat kendisinin ilettiği belirtildi. Klopp'un Undav'la doğrudan iletişim kurarak aldığı kararı bildirmesi dikkat çekti.

Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı

ULUSLAR LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu kararın ardından Deniz Undav, Almanya'nın yaklaşan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Klopp'un hücum hattında hangi isimlere görev vereceği ise kadronun açıklanmasıyla netlik kazanacak.

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile aynı grupta mücadele edecek. Almanlar 24 Eylül'de Hollanda, 27 Eylül'de Yunanistan, 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de Yunanistan ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki diğer maçlarda ise 13 Kasım'da Sırbistan ve 16 Kasım'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Deniz Undav, Jürgen Klopp'un aldığı karar doğrultusunda Uluslar Ligi kadrosunda yer almayacak.

Jürgen KloppJurgen KloppUluslar LigiYunanistanSırbistanHollandaAlmanyaEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
Üsküdar Meclisi’nde saf değiştiren isim: “1 milyarlık borç 7 milyara çıktı“ Üsküdar Meclisi'nde saf değiştiren isim: "1 milyarlık borç 7 milyara çıktı"
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:21
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke’ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:55:48. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement