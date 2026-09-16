Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı - Son Dakika
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Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı

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Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde milletvekili Frederic Erens, gece boyunca parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kaldığını açıkladı.

Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde milletvekili Frederic Erens, gece boyunca parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kaldığını açıkladı.

Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, aşırı sağcı Vlaams Belang partisinden milletvekili Erens, dün Flaman Parlamentosunun ek hizmet binasında yerel saatle 17.00 sularında işlerini bitirdikten sonra tuvalete gittiğini ancak kapı kilidinin sıkışması nedeniyle çıkamadığını kaydetti.

Meslektaşlarının çoktan binadan ayrıldığını aktaran Erens, telefonunu da yanına almadığı için yardım isteyemediğini belirtti.

Yerel saatle sabah 06.00 sularında temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla tuvaletten çıkabilen Erens, oksijen yetersizliği nedeniyle hastaneye kontrole gittiğini, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı - Son Dakika

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