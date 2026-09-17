Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu

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Eski MİT Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizideki karakterin öldürülmesi ve sahnelerdeki "FG" plakası mercek altına alınırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopter pilotu Kaya İstektepe’nin isminin dizide kullanıldığı sahne de yeniden gündem oldu.

Eski MİT Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde senaristlerin ifadesine başvurulurken, dizide yer alan bazı sahneler ve simgeler yargı makamlarınca detaylıca inceleniyor.

SENARİSTLER "TESADÜF" DEDİ 

Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden iki gün önce yayınlanan bölümde, kendisini simgelediği değerlendirilen "Kazım Kaşifoğlu" karakterine ölüm emri verilmesi üzerine dizinin senaristleri savcılığa "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Senaristler, senaryodaki bu zamanlamanın tamamen bir "tesadüf" olduğunu savundu.

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"FG" PLAKA VE KAŞİFOĞLU KARAKTERİ İNCELENİYOR

Başsavcılık tarafından başlatılan incelemede, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak sunulup ardından öldürülmesi odağa alındı. Ayrıca sahnelerde yer alan "FG" plakalı aracın örgütsel bir mesaj taşıyıp taşımadığı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki

KAYA İSTEKTEPE DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmayla birlikte dizinin geçmiş bölümlerindeki bir başka detay kamuoyunun dikkatini çekti. Dizideki "Halo" karakterinin helikopterle kaçırıldığı sahnede, helikopter pilotu rolündeki karaktere "Kaya İstektepe" isminin verildiği hatırlatıldı. Kaya İstektepe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotun gerçek adıydı. Dizideki senaryoda ise söz konusu pilot karakterinin işi bittikten sonra Memati karakteri tarafından öldürülmesi, yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Millî İstihbarat TeşkilatıMuhsin YazıcıoğluKaşif KozinoğluKurtlar VadisiHelikopterİncelemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemal Kemal:
    Güzel soru.Osmanli'dan sonra ingilizler ve sonrasında abd yönetimi idare ediyordu. kontrgerilla, feto derken şimdi geçmişin pisliği temizleniyor. tabipler odası,tusiad bunlarda ele alındı mı yolun yarısı temizlenmiş olur. 10 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Osmanlı dan sonra İngilizler ABD mi sana Huriyet verdi seçme seçilme hakkını verdi sana diyecek çok şey varda neyse 1 8
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    ülkeyi kim yönetiyor bir fikri olan var mı? 7 1 Yanıtla
    Armi Larasen Armi Larasen:
    Ülkeyi cumhurbaşkanımız yönetiyor 11 2
    adem öztürk adem öztürk:
    hain çok olunca yönetici ne yapsın... 5 1
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    cumhurbaşkanın o zamanlar tuvalette uyuyormuydu şimdi aklına geldi 0 3 Yanıtla
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Adamlar her şeyi bir bir anlatmış dizide bizde anamın salça yaptığı kazana bakar gibi bakmışık bu saatten sonra izlediğim her film not alacağım 3 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    önündeki engeller hangi birini sayayım dahada var 100 yıldır çöreklenenler 2 0 Yanıtla
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