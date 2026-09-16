Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında

Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Yurtbaşı yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Elazığ- Yurtbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Elazığ-Yurtbaşı yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İki aracın çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.
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